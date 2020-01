Uccello morto al resort di Callipo, caso risolto: “Scherzo tra dipendenti”

È stato uno scherzo tra dipendenti il caso di presunte minacce a Pippo Callipo. I carabinieri di Vibo Valentia hanno infatti scoperto lo scherzo fatto da un dipendente ad un collega. L’uccello sarebbe stato messo nella tasca del giubbotto e quando il destinatario se ne sarebbe accorto lo avrebbe gettato per terra. L’uomo per questo motivo è stato denunciato per procurato allarme.

Ieri una busta con all’interno un uccellino morto ed una frase esplicita di minaccia è stata trovata da una pattuglia dell’Arma dei carabinieri nel parcheggio del resort di proprietà di Callipo. I militari stavano facendo un controllo quando hanno scoperto la busta. Nel biglietto trovato all’interno non c’era il nome di Callipo o riferimenti espliciti all’imprenditore.

Immediate le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Vibo Valentia per cercare di fare chiarezza sull’episodio e risalire all’autore del gesto. E nel giro di meno di 24 ore la questione è stata risolta.