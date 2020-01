Rogo a San Vito, distrutto fienile e attrezzature agricole. Avviate le indagini

Trecento rotoballe, macchine e attrezzature agricole sono andate completamente distrutte in un incendio che è divampato in un fienile in località lago Acero del comune di San Vito sullo Ionio.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, in particolare del distaccamento di Chiaravalle Centrale e della sede centrale.

Il rogo ha inoltre distrutto la struttura in legno e la copertura in lamierato. L’intervento dei pompieri, impegnati per otto ore, è valso all’estinzione delle fiamme e per fortuna non si registrano danni a persone.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cardinale per avviare le indagini. Al momento sono in corso gli accertamenti per risalire all’origine dell’incendio, e non si esclude la matrice dolosa.