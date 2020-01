Rinascita Scott, indagato si costituisce e si presenta nel carcere di Catanzaro

Si è costituito presentandosi nel carcere di Catanzaro, Marco Startari, 30enne vibonese accusato di associazione mafiosa e in particolare di far parte del clan di Vibo Valentia guidato da Salvatore Morelli, Mommo Macrì e Domenico Pardea, e di concorso in estorsione e raggiunto da un provvedimento di custodia cautalare nell’operazione Rinascita Scott.

L’uomo era riuscito a sottrarsi alla cattura, lo scorso 19 dicembre, quando è scattato il maxi blitz dei carabinieri e adesso a distanza di quasi due settimane si è costituito ed è difeso dagli avvocati Giuseppe Di Renzo e Salvatore Sorbilli.

Il 30enne è stato contattato da Antonio Del Giudice, titolare della concessionaria motociclistica di Vibo ad insegna Motostore, per non pagare altro denaro, ma Startari avrebbe risposto che il titolare avrebbe dovuto “pagare in quanto a Vibo Valentia era il proprio gruppo a comandare ed a poter pretendere il pagamento del pizzo”. Il gruppo criminale del quale farebbe parte Startari avrebbe poi piazzato due cartucce per fucile (rinvenute il 14 dicembre 2016) nei pressi della saracinesca dell’attività commerciale.