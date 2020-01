Nomina dg alla Provincia di Crotone, Lidonnici: “Revocare il bando”

Luigi Lidonnici

"L’iniziativa del Presidente facente funzioni della Provincia di Crotone relativa alla indizione del bando per la nomina del Direttore Generale mi trova perplesso in quanto inopportuna." È quanto rende noto il Consigliere Provinciale Forza Italia, Luigi Lidonnici.

“A mio avviso - scrive Lidonnici- il Presidente facente funzione Dell’Aquila, nel pieno della campagna elettorale regionale, anziché preoccuparsi di avviare le procedure per le elezioni del nuovo Presidente dell’ente intermedio, pare sia impegnato nell’espletamento delle procedure per la nomina del nuovo Direttore Generale. La gravità di quanto prodotto assume carattere "prebendizio" pre-elettorale oltre che poco etico, viste le difficoltà economiche in cui l’Ente si trova a operare. A fronte di tale bando, anacronistico e inopportuno, mi auguro che quest’ultimo venga ritirato prima di essere segnalato anche alla Corte dei Conti."

Il Consigliere ha quindi detto di aver fatto una “segnalazione al Prefetto e all'Anci per le valutazioni relative”. E conclude affermando che “il Presidente facenti funzioni Dell'aquila saprà fare ammenda dell’errore commesso ponendo rimedio con l’annullamento del bando,evitando così un incontrollato scempio amministrativo”.