Trovano lupo ferito sul ciglio della strada e lo salvano

Prima l’incidente sulla statale 107 Silana-Crotonese, nei pressi del bivio di San Pietro in Guarano, poi il salvataggio. È successo la notte del primo gennaio quando una coppia Giuseppe Guzzo e Mara Carchidi, percorrendo la strada in auto, si sono accorti di un lupo accasciato ai margini della strada e lo hanno quindi soccorso. Hanno spostato l’esemplare, che sembrava tramortito, e lo hanno messo in sicurezza in attesa di soccorsi che non hanno tardato ad arrivare.

Si è così attivata la macchina dei soccorsi con l’intervento della Polizia Provinciale, dei carabinieri San Pietro in Guarano e i colleghi del Parco Cupone, il Soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cosenza, l'esperto Giacomo Gervasio (impegnato in varie parti d’Italia proprio nella ricerca del Canis lupus italicus) e Gianluca Congi, quest’ultimo libero dal servizio, lavora nel Corpo della Polizia Provinciale oltre che è un noto appassionato ed esperto di natura.

Del ritrovamento è stato interessato intorno alla mezzanotte anche il Presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio che ha poi informato gli uomini del soccorso Alpino Guardia della Finanza di Cosenza e successivamente anche i medici dell’ASL. Il lupo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato a Cosenza ed è stato ricoverato in un clinica veterinaria della città.