Rinascita Scott, Callipo saluta il consiglio con una lettera

Alla fine Gianluca Callipo, sindaco di Pizzo, si è dimesso. La sua decisione è stata affidata a una lettera scritta dal carcere, dove l’ex amministratore è finito a seguito dell’operazione Rinascita Scott che ha portato all’arresto di 334 persone. La missiva è stata inviata al segretario comunale Adriana Avventura, al vice sindaco Maria Pascale e al presidente del Consiglio comunale Giacinto Maglia.

Callipo ha preso la decisione in attesa che la posizione venga “chiarita e nella consapevolezza di essere totalmente estraneo alle accuse” che gli sono state contestate. La decisione è stata definita dallo stesso Callipo “estremo atto d’amore nei confronti della sua città, per non gravare con la sua vicenda personale sulle sorti e sull’immagine di Pizzo”.

La lettera era stata già allegata agli atti dell’interrogatorio di garanzia all’indomani dell’arresto ordinato nell’ambito dell’operazione Rinascita-Scott, è stata protocollata in Comune il 31 dicembre scorso. Parte dunque dal 31 dicembre il termine di 20 giorni dopo il quale il Consiglio viene dichiarato decaduto.