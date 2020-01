Coppa Italia Calcio a 5: presentata la Final Four, domani le semifinali

Tutto pronto per la Final Four di Coppa Italia Calcio a 5 s.s. 19/20. Polistena si prepara ad accogliere presso il Palasport “Caduti sul lavoro” le sei società (quattro maschili e due femminili) che hanno raggiunto l’atto finale della competizione.

Nella conferenza stampa di presentazione dell’evento svoltasi ieri pomeriggio presso l’Hotel Luna Rossa di San Giorgio Morgeto, presenti il Presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi, il responsabile dell’attività di Calcio a 5 per la Calabria Giuseppe Della Torre e Michelangelo Spanò, in rappresentanza della società Polistena C5 a cui è stato affidato l’onere e l’onore di organizzare la kermesse.

“Torniamo con molto piacere a Polistena – apre il Presidente Mirarchi – certi che l’organizzazione locale è garanzia di un evento di qualità importante. Si parte domani con le semifinali e dopodomani con il clou delle finali, femminile ed a seguire maschile. Sono molto felice che il movimento regionale del futsal femminile stia crescendo sempre di più fino a diventare una bella realtà, ormai consolidata.

In finale si affronteranno due società importanti per il futsal in rosa e certamente gli spettatori assisteranno ad una gara di indubbio valore. Sarà importante anche assistere al Futsal Day che si terrà sempre al Palasport “Caduti sul lavoro” a partire dalle ore 9:00 di sabato e che coinvolgerà i bambini delle scuole calcio del territorio in attività e giochi organizzati dal Settore Giovanile e Scolastico Regionale. Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti”.

Anche per Giuseppe della Torre sarà un evento da ricordare: “La Final Four di Calcio a 5 è ormai diventato un appuntamento classico per il futsal calabrese ed un evento di apertura dell’anno ormai importante anche mediaticamente. Ringrazio tutte le società che con enormi sacrifici stanno portando sempre più in alto il valore del futsal calabrese ed alle sei che vedremo qui a Polistena porgo il mio più caloroso in bocca al lupo augurando ad ognuna di esse di raggiungere gli obiettivi programmati”.

Chi ha voluto fortemente l’evento a Polistena è senza dubbio Michelangelo Spanò, allenatore, presidente, in poche parole l’uomo simbolo del Polistena Calcio a 5: “Per noi del Polistena Calcio a 5 è una grande soddisfazione organizzare le Final Four di Coppa Italia. Grazie al lavoro svolto due anni fa, siamo stati felici che la nostra proposta organizzativa abbia trovato accoglimento da parte del CR Calabria. Cercheremo di non deludere le aspettative e sono certo che vivremo una due giorni di sport e amicizia. Grazie al Presidente Mirarchi ed al Responsabile Regionale per il Calcio a 5 Giuseppe Della Torre per tutto ciò che stanno mettendo in campo per la crescita del futsal regionale”.

Il programma gare prevede nella giornata di venerdì 3 gennaio la prima semifinale alle ore 16:00 tra Casolese e Mirto; a seguire alle ore 18:00 la seconda semifinale tra Polistena C5 e Blingink Soverato. Sabato 4 gennaio il Palasport “Caduti sul lavoro” aprirà alle ore 9:00 per il Futsal Day, nel pomeriggio alle ore 15:00 la finale femminile tra CUS Cosenza e Cataforio, alle ore 17:30 la finale maschile.