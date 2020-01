Tropea. Onde Mediterranee presenta il Calendario 2020, 17 Anni di Poesia

Domenica, 5 gennaio c.a., alle ore 18.00, a Caria di Drapia, nella suggestiva e meravigliosa location del Castello Galluppi, con una manifestazione ricca di arte, cultura, musica e poesia sarà presentato il Calendario 2020 – 17 Anni di Poesia dell’Associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, presieduta dal prof. Pasquale De Luca. Renato Albanese attore, Romina Candela poetessa e Adele Rombolà attrice declameranno tutte le poesie inserite nell’opera.

Alla manifestazione parteciperanno poeti e artisti di Calabria e, gradita ospite d’onore, la dott.ssa Lucia De Cicco, giornalista e poetessa, che interverrà sull’arte poetica contemporanea.

Il calendario, sobrio ed elegante nella grafica, edito da Vallone Mario di San Nicolò di Ricadi, curato per la sezione poesia da Pasquale De Luca, scrittore e poeta, nell’aspetto artistico e nella scelta delle foto dalla dinamica e instancabile Maria Elena Garrì di Vibo Valentia, ospita nelle sue pagine e in copertina poesie di quindici autori di Calabria, Liguria, Piemonte, e Trentino-Alto Adige ognuno con una propria lirica in italiano e in dialetto; sono inserite opere di dodici artisti di Calabria, Lazio, Liguria e Lombardia con bellissimi dipinti, e dodici fotografie del prof. Pasquale De Luca che nella loro bellezza danno colore e luce allo scorrere dei mesi.

La manifestazione, che è organizzata dall’Associazione “Tropea: Onde Mediterranee”, in collaborazione con la Pro Loco di Drapia, presidente l’avv. Antonio Furchì, e con l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Alessandro Porcelli, sarà allietata da piacevoli intermezzi musicali che verranno proposti dal m° Elena Micali al clarinetto e dal m° Francesca Laganà al flauto traverso. Marcella Davola, nel ruolo di conduttrice, con vivacità di parola darà il giusto tono alle diverse fasi in cui è articolata la manifestazione.

Maria Elena Garrì si occuperà delle luci, del suono e della scenografia, della comunicazione e della multimedialità.

Artisti e poeti presenti con le loro opere nel Calendario

Poeti e titolo poesia:

1. Maria Accorinti – Nichelino (To): Il viale

2. Romina Candela – San Cono di Cessaniti (VV): U vrasceri

3. Michele Celano – Gasponi di Drapia (VV): Questa è l’ultima volta

4. Simone Celano – Gasponi di Drapia (VV): In un corpo… che non gli appartiene

5. Tatjana Crnevska – Levico (Tn): Come l’ombra

6. Carmela Costanzo – Caria di Drapia (VV): Settembre

7. Antonella De Luca – Genova (Ge): Le ali della Libertà

8. Francesco Fiamingo – Zungri (VV): Chiaccheri i vecchiaia

9. Agostino Gennaro – Ricadi (VV): Anelito

10. Domenica Marzano – Tropea (VV): Poesia

11. Elena Micali – Santa Domenica di Ricadi (VV): Bianco e Nero

12. Calliope Michalolia Iannelli – Parghelia (VV): Volano

13. Giulia Molino – Limbadi (VV): Oggi mi riposu

14. Domenico Papa – Tropea (VV): La mia terra

15. Giuseppe Rombolà – Tropea (VV): Il tempo

Artisti e titolo opera:

1. Gaetano Antonio Bursese – Roma (Rm): Natura morta; Capiccio degli Dei

2. Franco Cuturello – Fitili di Parghelia (VV): Casa di campagna

3. Carlo Di Bella – Gasponi di Drapia (VV):

4. Irene Fazzari – Tropea (VV): Fiori; Costiera tropeana

5. Giovambattista Francioni – Nepi (Rm): Pastorizia

6. Franca Galleni – Genova (Ge): Semplicemente donna

7. Nino Iaria – Vibo Valentia (VV): Paesaggio

8. Calliope Michalolia Iannelli – Parghelia (VV): Lethe

9. Franco Naccari – Tropea (VV): L’abbraccio

10. Sara Piccolo – Caria di Drapia (VV): Paesaggio; Autunno

11. Marta Scaringi – Milano (Mi): (a)mare

12. Giusy Staropoli – Briatico (VV): L’albero della vita