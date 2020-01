Repliche e controrepliche. Gaetani (Akrea): “Lungi da me un attentato alla libertà di stampa”

Rocco Gaetani

Riceviamo e pubblichiamo.

***

“Egregio direttore, leggo le sue osservazioni alla mia replica all’articolo in epigrafe e non posso non manifestare stupore per le espressioni utilizzate. Lungi da me un attentato alla libertà di stampa proprio il primo giorno dell’anno! (QUI) Pensavo invece di essere stato molto chiaro, invitando i due articolisti (QUI) - e naturalmente lei e la sua redazione - a un dibattito pubblico sul funzionamento e l’operato di Akrea. Un’occasione molto lontana nello spirito e nella sostanza da un procedimento giudiziario, così che se le vostre risultassero solo offese potrete chiedere scusa pubblicamente, come nobilmente affermate di essere disposti a fare...”

“Tengo inoltre a precisare che personalmente sono sempre stato per la libertà d’opinione non d’offesa... E chi mi conosce, lo sa bene. Ragion per cui l’eventuale querela sarà contro gli articolisti (“certi” articolisti) non avverso la testata giornalistica. Spero di non aver prestato il fianco ad altri pretestuosi fraintesi e vi aspetto tutti a un confronto pubblico nel luogo e nella data che preferite: sarò felice di dare risposta a tutte le domande che vorrete pormi. Buon Anno”.

Rocco Gaetani, Presidente Akrea