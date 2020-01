Pallamano Crotone: parte il progetto “Sport di tutti-edizione young” 2019/2020

“Sport di tutti” è un programma per l’accesso gratuito allo sport promosso dal CONI in collaborazione l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pallamano Crotone. Rappresenta un modello d’intervento sportivo e sociale che mira ad abbattere le barriere economiche e declina concretamente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità.

L’A.S.D. Pallamano Crotone, in attività da oltre quaranta anni, rappresenta nello scenario regionale la società più blasonata nella disciplina della pallamano nonché una delle più longeve in campo nazionale con numerosi titoli sportivi e riconoscimenti di merito acquisiti.

L’Associazione promuove la propria attività senza scopo di lucro operando in modo trasversale ed innovativo in svariati settori dello sport e della promozione sportiva in genere attraverso iniziative di carattere educativo, culturale e di promozione sociale. Il tutto avviene nel pieno rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.

Il progetto “Sport di tutti” è rivolto a bambine e bambini dai 5 agli 8 anni e prevede lo svolgimento di un percorso di motricità di base con l’obiettivo di promuovere, attraverso la pratica sportiva, stili di vita sani al fine di migliorarne le condizioni di salute e benessere.

Il percorso è articolato in 2 ore di attività pomeridiana gratuita per un totale di 20 settimane (periodo gennaio-giugno 2020) presso il “Palakrò” di Via G. da Fiore in Crotone.

L’ASD Pallamano Crotone metterà a disposizione gratuitamente tecnici qualificati e docenti di educazione motoria a supporto delle attività previste dal progetto. Le famiglie interessate all’adesione al progetto per la pratica pomeridiana gratuita dei propri figli possono iscriversi entro e non oltre il 16 gennaio 2020 compilando il modulo di iscrizione presso il Palakrò nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00.