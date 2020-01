Il corpo senza vita di un 42enne di Siderno è stato trovato in un appartamento in contrada Canneti a Locri. Il cadavere di F.D. è stato scoperto dai carabinieri nel bagno della casa.

La salma è stata posta a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Locri ma non si esclude l’ipotesi suicidaria.