Cassano. Parere igienico sanitario: ok per apertura del plesso di Via Alcistene

Al termine delle vacanze natalizie sono terminate le opere di derattizzazione e sanificazione dei locali, gli alunni che provvisoriamente hanno svolto le attività didattiche presso le aule disponibili del plesso in via Archimede, da lunedì prossimo, potranno invece ritornare presso il plesso di via Alcistene.

Il sindaco Gianni Papasso ha comunicato che in ogni stanza compresi i locali wc e l’ampio atrio, è stata fatta la sanificazione dei locali. Il 5 dicembre scorso, è poi stato effettuato un nuovo sopralluogo dal personale dell’Ente, dei Nas di Cosenza e dell’Istituto Comprensivo “Zanotti Bianco”, i quali non hanno riscontrato alcuna presenza e segni di ratti; di conseguenza il 31 dicembre l’Asp ha fornito parere igienico sanitario, con apposito atto, disponendo la revoca dell’ordinanza emanata in data 25 ottobre 2019 e la riapertura del plesso medesimo.

L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo e copia del provvedimento è stata trasmessa alle competenti autorità scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Zanotti-Bianco” di Sibari, al gestore del servizio di trasporto scolastico, al gestore del servizio di refezione scolastica, per i conseguenti provvedimenti di competenza, all’Ufficio Tecnico Comunale, al Comando di Polizia Municipale, alla Tenenza dei Carabinieri di Cassano All’Ionio, e al Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari.