Una discarica di 5000 mq a pochi passi dal centro di Cosenza: denunciati imprenditori

Una vera propria discarica abusiva a cielo aperto – realizzata a pochi passi dal centro cittadino di Cosenza – è stata individuata dai Carabinieri forestali di Cosenza con il supporto logistico e operativo del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Cosenza e delle Stazioni Forestali di Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano e Montalto Uffugo.

La scoperta è avvenuta a seguito delle segnalazioni da parte di privati cittadini che riferivano di un continuo abbandono incontrollato di rifiuti speciali di varia naturam come scarti di attività edile, parti di veicoli, rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici ed altri rifiuti riconducibili ad attività di impresa.

Su decisione dell’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza, i militari hanno eseguito il sequestro dell’area - estesa per estesa circa 5 mila mq - situata in una zona abitata di località "Petrara", tra via Fratelli Sprovieri e via Giovanbattista Lupia - ma anche di due autocarri.

La zona sarebbe stata gestita da due persone che smaltivano all'interno ogni tipo di rifiuto. I due sono accusati di attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali.

I carabinieri, nel corso delle indagini coordinate dalla Procura di Cosenza, hanno accertato anche la presunta responsabilità di altre quattro persone, titolari di varie attività commerciali, che traendone un vantaggio economico e senza la benché minima attività di differenziazione dei loro rifiuti per l'avvio a recupero, ne avevano affidato lo smaltimento a persone non autorizzate con il conseguente abbandono incontrollato nell'area.