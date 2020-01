Pesce e carne mal conservati e pronti per il cenone: sequestrati 60 kg di prodotti

Nel primo pomeriggio del 31 dicembre scorso, il personale della Guardia Costiera di Vibo Valentia e dell’Azienda Sanitaria Provinciale del capoluogo, ha eseguito un controllo in una nota struttura del vibonese.

Pronti ad essere serviti per il cenone di Capodanno, c'erano 23 kg di prodotto ittico risultato in cattivo stato di conservazione ed altri 10 chilogrammi senza tracciabilità. Nelle celle frigorifere del ristorante erano inoltre presenti anche 32 chili di carne non edibile e senza identificazione.

Dell’accaduto è stata ovviamente avvisata la Procura della Repubblica di Vibo Valentia ed è stato denunciato e sanzionato il titolare per diverse migliaia di euro. Tutti gli alimenti sono stati invece sequestrati.