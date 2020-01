Crotone. Veglione di San Silvestro: poca sicurezza in un locale: denunciato il titolare

Nella recente notte di San Silvestro, gli agenti della Divisione Pasi, la Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Crotone, insieme al personale dell’Ufficio di Gabinetto, hanno rivolto la loro attenzione ai locali della città pitagorica dove erano in corso i festeggiamenti per dare il benvenuto al nuovo anno.

Nel corso del controllo in un’attività nella quale era in corso un evento musicale, gli agenti hanno visionato le autorizzazioni rilasciate dal Comune scoprendo che non erano state rispettate le misure da adottare in materia di sicurezza.

Infatti, al momento della verifica, all’interno del locale non erano presenti due addetti al servizio antincendio e altrettanti addetti alla sicurezza. Sul posto sono stati comunque identificati due soggetti addetti alla sicurezza sui quali saranno effettuate le opportune verifiche sul possesso dell’iscrizione presso l’albo prefettizio.

Al termine del controllo il titolare del locale è stato deferito e invitato a presentarsi presso gli Uffici della Questura per ulteriori verifiche.



Un altro controllo è stato effettuato poi presso un distributore automatico, sul lungomare cittadino, e si è così accertato intorno alle 4 del mattino erogava delle bevande alcoliche, volando così i vincoli imposti sulla fascia oraria.

A seguito di quanto constatato, il titolare del distributore automatico sarà multato con una sanzione amministrativa per un importo pari a 10 mila euro in misura ridotta.