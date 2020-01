4 gennaio a Lamezia: manifestazione con comitati e associazioni locali

Identità e Grande Lamezia saranno le colonne portanti della manifestazione per l’anniversario della istituzione di Lamezia Terme il prossimo 4 gennaio 2020, nel Chiostro San Domenico, con inizio alle ore 9.30.

“Come Comitato Lamezia 4 gennaio insieme alla Rete delle Associazioni Culturali e Comitati Civici del Comprensorio Lametino, assegneremo il riconoscimento per il personaggio lametino dell’anno al prof. Francesco Caglioti, che nel corso del 2019 si è distinto a livello nazionale ed internazionale per i suoi studi e per le ricerche nel campo della storia dell’arte. A lui dal Sindaco di Lamezia Terme sarà consegnata un’opera in bronzo del maestro Franco Cimino di Sambiase, raffigurante la mitica ninfa Ligea sulle bellissime monete ritrovate tra i reperti archeologici degli scavi di Terina, a Sant’Eufemia Vetere di Lamezia Terme”.

Seguirà la presentazione da parte dell’avvocato Francesco Bevilacqua che ha ideato e porta avanti il “Festival delle erranze e della filoxenia” il nuovo volume del Prof. Vincenzo Villetta “Genti e Paesi del Comprensorio Lametino” che documenta la ricostruzione del paesaggio dei singoli Paesi attraverso i segni urbanistici, le tracce del passato e le testimonianze delle trasformazioni storiche che è la continuazione del volume presentato a giugno 2019 “Lamezia Terme e il suo comprensorio: una millenaria storia comune" che era la raccolta delle presentazioni dal 17 novembre al 22 dicembre 2018.

Il volume sarà consegnato a tutti i rappresentanti istituzionali dei Comuni ed ai Rappresentanti delle Associazioni Culturali e dei Comitati Civici del Comprensorio Lametino presenti. Il presidente dell’Associazione Riviera dei Tramonti Sergio Tomaino, premierà la vincitrice del concorso “Itinerari turistico culturali attraverso i Comuni del Lametino’’ Federica Rizzo, che esplicherà il significato del progetto che ha proposto e che ha vinto il premio. Il Consigliere regionale e socio onorario del Comitato 4 gennaio Tonino Scalzo interverrà sul “Progetto Grande Lamezia” quale possibilità di sviluppo dell’intero Comprensorio Lametino. Il Consigliere comunale di Curinga Pasquale Ferraro interverrà sul tema: “Il Progetto Grande Lamezia perii futuro”. Il sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro concluderà: “Il Progetto Grande Lamezia per lo sviluppo di Lamezia Terme e dell’intero Comprensorio".