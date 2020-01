È caduto da una tettoia mentre stava tentando di riparare la copertura di un piccolo fabbricato. È deceduto così un uomo di 44 anni di Paola, che a causa forse di una folata di vento improvvisa è precipitato per terra.

L’uomo, che è stato ritrovato in un terreno di sua proprietà, è deceduto sul corpo. L’allarme è scattato quando i familiari non lo hanno visto rincasare e per questo hanno lanciato l’allarme.