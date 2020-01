Pedone investito ed ucciso sulla 106, automobilista denunciato per omicidio stradale

È scattata la denuncia per omicidio stradale a carico di un 69enne, R.M., che la sera prima di capodanno ha investito con la sua auto un 58enne pastore romeno, Hrom Mircea, mentre questi stava camminando sul lato destro della carreggiata, in un tratto di strada con scarsa illuminazione (QUI).

L’uomo è morto nell’impatto ed il suo cadavere è stato sbalzato su un terreno di fitta vegetazione, a circa 20 metri di distanza dal luogo dell’accaduto, la statale 106 jonica, all’altezza del km 147 e nel tratto compreso tra Santa Caterina dello Ionio e Badolato, nel catanzarese.

Il corpo senza vita del pedone era stato ritrovato dai carabinieri. Il 69enne pensionato di Santa Caterina, subito dopo l’incidente si sarebbe fermato ma, non essendo riuscito a vedere nulla per il buio, avrebbe poi deciso di andare via.

Poi, nella mattinata successiva, dopo essere stato dai Carabinieri di Soverato, aveva condotto proprio quest’ultimi sul luogo del sinistro, consentendogli di trovare il cadavere.

L’autovettura dell’uomo è stata sequestrata mentre la salma del romeno sarà sottoposta a un esame autoptico come disposto dalla Procura della Repubblica di Catanzaro.