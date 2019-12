Incidente nel palermitano, muore anche il figlio di Nicoletti

Sale a due il tragico bilancio dei morti nell'incidente stradale avvenuto ieri in Sicilia. A perdere la vita Vincenzo Nicoletti 75 anni e, a distanza di poche ore, il figlio 38enne Giuseppe (LEGGI QUI).

I due catanzaresi stavano percorrendo l’autostrada Palermo-Messina in direzione Palermo, quando, all’altezza di Cefalù è avvenuto l'impatto tra la Nissan Qashqai su cui viaggiavano, e un autocarro Mercedes.

Vincenzo Nicoletti, ex consigliere comunale del capoluogo calabrese per quattro consiliature, sarebbe morto sul colpo, mentre il figlio era ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata nell’ospedale Giglio di Cefalù, dove è morto poche ore dopo.