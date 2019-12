Niente festeggiamenti di Capodanno nella tensostruttura di Francavilla, non era in regola

I Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia, coadiuvati dal personale dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, hanno effettuato un’attività di controllo in un bar e alla tensostruttura mobile appositamente allestita per festeggiare il Capodanno a Francavilla Angitola, nella vicinanze dello svincolo autostradale di Pizzo nel Vibonese.

Dagli accertamenti sono state rilevate all’interno e all’esterno della struttura una serie di violazioni tra cui l’assenza dei requisiti previsti per legge per ospitare un evento del genere. Gli organizzatori, in particolare, non avrebbero presentato alcuna Scia e la struttura era priva dei requisiti minimi di sicurezza.

Il tendone dove si sarebbe dovuta tenere la serata danzante è stato quindi chiuso e sono state elevate sanzioni per circa 10mila euro. Un intervento preventivo che ha permesso ai Carabinieri di evitare gravi rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica.