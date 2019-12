Furti a Rocca di Neto: la consigliera Barretta si rivolge alle autorità

Un susseguirsi di furti in abitazione sta mette in ginocchio in questi giorni gli abitanti di Rocca di Neto, nel crotonese.

La denuncia di questi incresciosi episodi parte dalla Consigliera Comunale di Rocca di Neto Elisa Barretta che si è rivolta con una missiva al Prefetto di Crotone, alla Procura, alle Forze dell ‘Ordine e alle Istituzioni.

“Nella mia qualità di Consigliere Comunale del Comune di Rocca di Neto, nonché quale Capogruppo di Opposizione, all’attuale maggioranza, ma ancor di più quale cittadina che ha scelto di vivere in questa nostra bella terra, - scrive la consigliera - sono a voler segnalare e soprattutto a denunciare lo stato di sofferenza psicologica in cui versano, negli ultimi mesi , i miei concittadini causa il dilagare sempre più frequente di veri e propri assalti, furti, saccheggiamenti , nonché rapine! Da ultimo, l’increscioso verificarsi di vari furti e/o meglio rapine in solo poche settimane, a danno di ignare famiglie, con modalità e tempistiche che lasciano presagire il peggio!”.

“Il clima generale di turbamento,- aggiunge la Barretta- dato dall’ insicurezza, dalla necessità costituzionalmente tutelata di vedersi riconoscere e attuare il diritto all’inviolabilità del proprio domicilio e la necessità di voler difendere il proprio nucleo familiare e il proprio focolare domestico, come espressione massima della privacy familiare, ancor prima che la difesa dei beni materiali, richiede un intervento urgente e imminente da parte delle autorità preposte perché – conclude - vengano attuate ulteriori e straordinarie misure di sicurezza.”