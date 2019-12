Il centro fondo Carlomagno inaccessibile causa neve: la denuncia del Presidente FISI

Il Presidente del Comitato Calabro Lucano FISI avv. Bianca Zupi esprime il proprio disappunto per il ripetersi di una situazione di disagio che penalizza gli sport invernali e il turismo sportivo del comprensorio silano.

“Come ogni anno all’arrivo della neve, tanto attesa per l’avvio della stagione sciistica, si crea una situazione di difficoltà per quanti vogliano dedicarsi alla pratica dello sci nordico recandosi al Centro Fondo Carlomagno di San Giovanni in Fiore a causa dell’impraticabilità del tratto di accesso allo stesso. Un breve tratto stradale (poche centinaia di metri) sul quale non viene fatta l’opera di pulizia che pure avviene lungo la strada provinciale che porta a Lorica.” Denuncia la Zupi.

“Non è servita a niente la segnalazione fatta alla Provincia di Cosenza da chi è impegnato attivamente nel settore dello sci di fondo – aggiunge - e vede così penalizzata la propria attività di promozione e agonismo sportivo. Alla richiesta datata 13 dicembre c.a. gli interessati si sono visti rispondere che i mezzi disponibili sono insufficienti a garantire la tempestività del servizio.

Concludendo, il Presidente Zupi sottolinea “l’inerzia delle istituzioni e la scarsa cura delle risorse turistiche e sportive. Le piste di Carlomagno sono perfettamente innevate e le uniche ad essere pronte da giorni, solo che non si possono raggiungere.”