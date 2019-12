Rubano una bici per chiedere un riscatto: incastrati e denunciati 4 minori

Un furto per chiedere un riscatto. È quanto avvenuto nella cittadina di Filadelfia, nel vibonese, dove un uomo si è visto derubare della sua bicicletta di valore per poi essere ricontattato ed essere invitato ad uno scambio a fronte del pagamento di un riscatto.

Nulla di mai visto e sentito se non fosse che dietro al furto non vi erano dei professionisti ma un gruppo di quattro ragazzini ancora minorenni. I giovani in questione sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri per una tentata estorsione.