Stalla in fiamme nel catanzarese: salvi gli animali, minacciate abitazioni

Una stalla è stata avvolta dalle fiamme nelle prime ore del mattino di oggi in località Salici, nel comune di Borgia. Il rogo ha interessato una struttura in cemento con copertura in lamierato, adibita a ricovero di animali e deposito di numerose balle di fieno, situata in prossimità di una abitazioni.

Sul posto si sono precipitate 12 unità dei Vigili del Fuoco con tre automezzi inviati dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Girifalco. Messi in salvo gli animali, i pompieri hanno spento l'incendio evitando il propagarsi delle fiamme verso la vicina abitazione del proprietario della stalla.

Si indaga per appurare l’origine del rogo e al momento non si esclude nessuna ipotesi.