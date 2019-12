Tragico impatto nel palermitano: muore ex consigliere comunale, grave il figlio

Vincenzo Nicoletti

Un incidente stradale, avvenuto ieri sull’autostrada Palermo-Messina, in Sicilia, è costato la vita a Vincenzo Nicoletti, 75 anni, originario di Catanzaro ed in passato anche consigliere comunale del capoluogo calabrese per quattro consiliature. Nel sinistro è rimasto gravemente ferito il figlio, che era a bordo della stessa vettura e seduto sul sedile del passeggero.

L’impatto, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è avvenuto sul tratto nei pressi di Cefalù e tra l’auto di Nicoletti, un Nissan Qashqai, ed un autocarro. Una delle ipotesi è che i conducenti possano aver perso il controllo a causa del manto viscido a causa delle pioggia e del nevischio.

La Nissan è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante ed il 75enne sarebbe morto sul colpo. Il figlio, invece, soccorso dal 118, è stato portato nell’ospedale Giglio di Cefalù e ricoverato in terapia intensiva con la prognosi riservata. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco.