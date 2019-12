Ruba staccionata a punta Pellaro. Responsabile “pizzicato” dopo poche ore

È stato “beccato” con una staccionata rubata in casa un 52enne denunciato dai carabinieri di Pellaro. L’uomo ha trafugato la struttura in legno che era situata sulla costa della cittadina reggina e realizzata da un gruppo di volontari per valorizzare il territorio.

Ad accorgersi della sparizione sono stati gli stessi volontari che hanno denunciato il fatto ai carabinieri che, increduli per il furto, hanno avviato le indagini.

Grazie alla presenza delle stazioni dell’Arma e grazie alla conoscenza del territorio dei militari di Pellaro, in poche si è così riusciti ad individuare l’autore: il 52enne, appunto, già noto alle forze dell’ordine e che, durante una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso della staccionata.