Ennesimo incidente stradale sulla statale 106 nel comune di Corigliano-Rossano, nel cosentino. Nel sinistro frontale -comunica l’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” - per fortuna non ci sono state vittime ma solo feriti di cui uno sembra in gravi condizioni.

Sul posto i sanitari del Suem 118 per i soccorsi, le forze dell'ordine e tecnici Anas per quanto di competenza. Si registrano code e rallentamenti.