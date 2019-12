Nevica nel cosentino e nel catanzarese, spazzaneve in azione

Meteoweb

Neve anche a bassa quota in Calabria. In Sila nevica oramai da quasi due giorni, il manto bianco ha superato, in alcune zone, anche i 30 centimetri mentre oggi la neve è arrivata su diverse zone del cosentino, del catanzarese ed alle porte di Cosenza, fino dai 200-300 metri.

Temperature giù e vento freddo di tramontana mente sono imbiancati anche i comuni della Presila Catanzarese come Sersale, Cerva, Petronà, Magisano, Albi e zone più alte di Taverna

Nessun disagio per quanto riguarda le arterie stradali e la circolazione, con i mezzi spazzaneve e spargisale che lavorano ininterrottamente da 48 ore sia sulla statale 107 Silana crotonese che sull'autostrada A2 del Mediterraneo, sul Pollino e nel tratto Cosenza - Rogliano - Altilia.

Si lavora anche per l'apertura delle piste da sci a Camigliatello e Lorica.