Cassano: prorogati i contratti a tempo determinato per ex lsu-lpu

L’organo esecutivo del Comune di Cassano All’Ionio, riunitosi sotto la presidenza del sindaco Gianni Papasso, ha discusso e approvato, tra l’altro, di prendere atto della Circolare della Regione Calabria del 27 dicembre scorso, prorogando alla data del 31 dicembre 2020 i contratti di lavoro a tempo determinato part time 26 ore settimanali con i 77 lavoratori ex LSU/LPU, attualmente contrattualizzati a tempo determinato part time 26 ore settimanali con scadenza al 31.12.2019, così suddivisi: categorie A e B n.53 e Categorie C e D n. 24, nelle more del completamento delle procedure di assunzione previste dalla legge di stabilità. La proroga, recita l’atto deliberativo, è stata disposta a valere sulle risorse già stanziate, con oneri a carico della Regione Calabria e del Ministero del Lavoro, in deroga alle normative vincolistiche in materia di assunzione di personale a tempo determinato.

Nel deliberato, è stato, inoltre, dato atto che la proroga è stata, altresì disposta nelle more del completamento delle procedure di assunzione previste dalla legge di stabilità che si svolgeranno nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale di questa o di altre amministrazioni interessate al processo di stabilizzazione. L’atto deliberativo è stato dichiarato immediatamente eseguibile a norma di legge.

Il sindaco Papasso, nel darne comunicazione, ha inteso sottolineare il prezioso apporto che i lavoratori precari in forza all’ente locale rendono per assicurare l’erogazione dei servizi alla collettività, nonché la celerità con cui è stato adottato l’atto deliberativo che conferma l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, auspicando a breve, una definitiva conclusione della precarietà del loro status mediante l’inquadramento nella dotazione organica dell’ente che fa registrare carenza di personale.

Nella tarda mattinata di ieri i lavoratori precari, nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, hanno sottoscritto quella che potrebbe essere l’ultima proroga del contratto, prima della loro definitiva stabilizzazione.