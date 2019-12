Da Genova allo stretto di Messina. Il lungo viaggio di tre orche arrivate in Calabria

Da Genova allo Stretto di Messina. È il lungo viaggio delle orche avvistate nelle acque dello stretto che hanno percorso circa 800 chilometri in una settimana, una distanza che per il Tethys Research Institute sarebbe “più che plausibile”.

Secondo il pescatore sportivo Simone Vartuli, che ha trascorso oltre un'ora ad osservarle, gli esemplari erano solo tre. Manca dunque all'appello Dropi, l’orca che era molto dimagrita ai primi di dicembre.

Ieri mattina il team dell'associazione Marecamp Onlus ha effettuato diversi monitoraggi e si manterrà in continuo contatto con le autorità portuali locali, due biologi marini dell'associazione osservano invece lo Stretto di Messina.

In tutto il gruppo ha nuotato per 6.000 chilometri, nel lungo viaggio che le ha portate dall'Islanda, dove erano state fotografate per la prima volta 6 anni fa, fino a varcare lo stretto di Gibilterra e spingersi fino alla costa ligure.