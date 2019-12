Vandali in azione a Curinga. Distrutte statue del Presepe cittadino

Vandali in azione a Curinga, dove ignoti si sono introdotti nello spazio del presepe cittadino e hanno distrutto i pastorelli, li hanno rovesciati o addirittura rubati. L’accaduto è stato denunciato da una delle volontarie che hanno realizzato il Presepe di piazza Senese.

Il gesto ha lasciato l’amaro in bocca all’intera comunità che ha deciso di chiudere anticipatamente il presepe. L’amministrazione comunale di Curinga esprime tutto il disappunto e la solidarietà ai volontari e afferma che “un simile atto offende tutta la nostra comunità. La nostra Curinga è fiera delle sue radici, della sua forte e viva tradizione Cristiana”.

Stessa visione da parte del gruppo social Orgoglio curinghese per cui “rovinare il presepe significa non solo e non tanto danneggiare un bene di tutti, ma colpire la nostra comunità”.