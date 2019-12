Il caso della Madonna decapitata a Briatico arriva in Parlamento

È arrivato in parlamento il caso della decapitazione delle teste della Madonnina del mare e del bambin Gesù. Edmondo Cirielli, Questore della Camera e responsabile delle liste di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali in Calabria ha infatti annunciato di voler presentare “un’interrogazione al Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese per fare luce sull’ignobile atto vandalico e sacrilego ai danni della statua della “Madonnina del mare” posta in una grotta di Briatico, in provincia di Vibo Valentia”.

Lo stesso Cirielli ha poi espresso solidarietà “ai cittadini di Briatico, che ora chiedono giustizia. Mi auguro che i carabinieri, che hanno avviato subito le indagini, riescano ad identificare in tempi rapidi i colpevoli”.

Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto sulla questione. Ha infatti twittato il proprio sdegno affermando che si tratta di “ennesimo sconcertante episodio di odio verso la nostra cultura e verso il Natale, un abbraccio alla comunità di Briatico, in Calabria”.

Venerdì 27 dicembre, lo ricordiamo, persone ancora non identificate hanno decapitato la statua della Madonna e del Bambino, lasciando le teste ai piedi dell’effige. La statua è collocata in una grotta alla fine di una scalinata che conduce alla spiaggia.