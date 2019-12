Uomo trovato morto in casa a Corigliano Rossano, disposta l’autopsia

Un uomo di 85 anni è stato ritrovato morto in casa in contrada Fossa, nella zona marina a sud di Corigliano. Le cause del decesso verranno stabilite dopo l’autopsia disposta dal pm a seguito del ritrovamento del corpo senza vita dell’uomo.

Tuttavia da una prima analisi, non è escluso che il decesso sia stato causato da avvelenato dal gas, forse di una stufa o della cucina. Sono stati i vicini ad allertare le forze dell’ordine. L’uomo, originario di Rossano, ha lavorato per anni a Milano che ha poi lasciato per ritornare nel paese di origine.