Due auto prendono fuoco, fiamme minacciano una casa: salvata una persona

Nella notte scorsa una Fiat 500 ed una Panda hanno preso fuoco - intorno alle 3:30 - in Via Duomo a Nicotera. L’incendio si è poi propagato ad un portone in legno di un palazzo nobiliare di grandi dimensioni.

A causa del fumo intenso che ha quindi invaso l’intero immobile, i vigili del fuoco di Vibo Valentia, subito allertati e giunti sul posto, sono entrati all'interno da una finestra per soccorrere e portare in salvo una persona che abitava al secondo piano, e che non si era accorta del pericolo.

L'intervento ha consentito inoltre di limitare la propagazione dell'incendio che ha danneggiato il portone ed una porzione di solaio in legno collocata sopra l'ingresso.