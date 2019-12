Il Rotary club di Nicotera spilla tre nuovi soci: concerto chiude cerimonia ufficiale

Il Rotary Club di Nicotera si infoltisce di presenze con tre nuovi soci: Renato Bellofiore, noto professionista ed ex Sindaco di Gioia Tauro, Rosella Galluccio, assistente sociale e dirigente del Comune di Rosarno, Angelo Rossi, docente e avvocato ben noto nell’intera Provincia.

Presentati nel corso di una fredda serata dal segretario Giacomo Saccomanno e dal segretario esecutivo Francesco Borgese, che hanno descritto con precisione la loro attività, le benemerenze ricevute, gli interessi ed hobby, la grande disponibilità dimostrata e, quindi, la figura perfetta di un rotariano doc. A spillare ufficialmente i nuovi soci sono stati il Presidente del Club Nicotera Medma Antonina Marrari, l’assistente del Governatore del Club di Polistena, che ha condiviso la serata, Maria Pia Porcino, e l’assistente del Governatore del Club ospitante Rocco Mazzù.

Grande emozione tra i nuovi entrati che si sono dichiarati entusiasti e felici di poter far parte della grande famiglia rotariana e che hanno promesso impegno per la realizzazione dei progetti che verranno portati avanti ed a favore del territorio e delle comunità locali. Grande soddisfazione del presidente del RC Nicotera Medma per questi nuovi ingressi che comprovano la grande vitalità del Club e la possibilità di rafforzare il percorso di solidarietà e di sostegno alle fasce deboli portato avanti oramai da anni. Grandi elogi da parte dei segretari presentatori, Giacomo Saccomanno e Francesco Busceti, che hanno voluto rimarcare ‘la grande valenza dei nuovi soci e la loro capacità di integrarsi immediatamente nel Club, con la possibilità di rafforzare tutte le iniziative in corso e tutte quelle che saranno realizzate durante l’anno sociale’.

La serata è stata poi allietata da un breve e improvvisato concerto grazie ai due soci Aldo Borgese e Chiara Stella Capria che hanno accompagnato Nando Cuiuli, cantante noto e molto bravo, con canzoni napoletane e degli anni 70.