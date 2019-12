Controlli a Locri: un arresto per evasione e sette denunce

È di una persona arrestata e sette denunciate il risultato di un servizio straordinario di controllo eseguito dai carabinieri nella Locride.

I militari di Careri hanno arrestato V.G., 25enne, sorpreso al di fuori della sua abitazione nonostante gli arresti domiciliari. A Siderno è stata immediatamente ritirata la patente ad un 21enne risultato positivo all'alcol test e, per lo stesso motivo, è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Sant’Ilario dello Ionio, un 25enne.

Sempre a Siderno, è stato deferito anche un 54enne sorpreso all’interno di una nota attività commerciale con addosso un coltello di 20 centimetri e la cui detenzione è vietata.

infine, i militari di Sant’Ilario dello Ionio hanno denunicato in stato di libertà il titolare di un autolavaggio accusato di aver scaricato acque reflue di tipo industriale nella rete fognaria cittadina; mentre i militari della stazione di Siderno hanno deferito in stato di libertà un 44enne accusato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della moglie e un 55enne accusato di ricettazione poiché è stato sorpreso con un mezzo agricolo risultato rubato nel 2001 a Montalto di Castro (in provincia di Viterbo).