Regionali: una poltrona per quattro. Finita l’attesa: ecco le liste dei candidati

L’attesa è finita, l’ansia da candidatura anche. Forse. Settimane tribolate per tutte le compagini politiche, da sinistra al centro a destra, che in questi ultimi giorni hanno dovuto praticamente “lottare” per portare a casa un elenco di nomi da proporre agli elettori per la prossima tornata del 26 gennaio 2020.

Cocci re-incollati (apparentemente) tanto nel Centrosinistra che nel Centrodestra, unificati dopo i forfait in extremis dei due Mario, Oliverio e Occhiuto: i primi “riappacificatisi” sotto il segno dell’imprenditore Pippo Callipo, i secondi della coordinatrice forzista Jole Santelli, “benedetta” addirittura e direttamente dal cavalier Berlusconi.

Se l’aria è stata più che tesa, soprattutto tra le fila di centrosinistra, col tira e molla di Callipo per, a suo dire, comporre delle liste “pulite” e “rinnovatrici”, non è stata facile nemmeno in casa Fi-Fdi-Lega.

La corsa è stata per trovare i nomi “giusti” da inserire negli elenchi da presentare ufficialmente entro le 12 di oggi tra tour de force che hanno tenuto impegnate giorno e notte le rispettive segreterie.

Il re del tonno l’ha spuntata con l’esclusione di quelli che per lui erano “impresentabili”: Orlandino Greco, Ciccio D’Agostino, Nino De Gaetano e Bruno Censore.

Quattro le liste che dovrebbero appoggiarlo: quella a supporto del presidente, “Io resto in Calabria”, i cui “iscritti” sarebbero stati scelti direttamente dal candidato; “10 idee per la Calabria” a simbolo Socialisti e Verdi; quella del Pd (cosiddetto “ufficiale”) con gli ex Guccione, Battaglia, Bevacqua, Irto e Giovanni Nucera; e quella a consonanti “invertite”, DP, che sta per Democratici Progressisti, che annovera tra le sue fila anche i cosiddetti strenui “oliveriani” e che ha riconfermato i consiglieri regionali uscenti Michele Mirabello, Luigi Guglielmelli e Flora Sculco.

Giorni di “fuoco” anche in area centrodestra: sei le liste che dovrebbero scendere in campo con in testa la “Jole Santelli presidente” e poi Forza Italia, Udc, Casa delle Libertà, Fratelli d’Italia e Lega.

Due sole liste per il terzo candidato alla presidenza, Francesco Aiello, scelto per rappresentare il Movimento Cinque Stelle e appoggiato anche da “Calabria Civica-Liberi di cambiare”. Tre infine per l’ultimo aspirante governatore, l’ex capo della protezione civile Carlo Tansi, sostenuto da “Tesoro Calabria”, “Calabria Libera” e “Calabria Pulita”.





I nomi dei Candidati



***



CENTROSINISTRA, PIPPO CALLIPO PRESIDENTE

IO RESTO IN CALABRIA

Circoscrizione Nord , Cosenza: Arturo Crispino , Felice D’Alessandro , Graziano Di Natale , Francesco Madeo , Franco Mundo , Franco Ernesto Rubino , Norina Scorza , Vincenzo Tamburi , Pietro Tarasi .

, Cosenza: Arturo , Felice , Graziano , Francesco , Franco , Franco Ernesto , Norina , Vincenzo , Pietro . Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Domenico Consoli , Salvatore De Luca , Mario De Onofrio , Danilo Ferrara , Innocenza Giannuzzi , Antonio Lo Schiavo , Francesco Muraca , Francesco Pitaro .

Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Domenico , Salvatore , Mario , Danilo , Innocenza , Antonio , Francesco , Francesco . Circoscrizione Sud, Reggio Calabria: Michele Albanese, Marcello Anastasi, Fortunato Attinà, Angelo Carchidi, Mariangela Cozza, Maria Giurato, Antonio Malara

PARTITO DEMOCRATICO

Collegio Calabria Nord , Cosenza: Maria Saladino , Domenico Bevacqua , Luciano Di Leone , Giuseppe Giudiceandrea , Carlo Guccione , Pietro Lecce , Ferdinando Nocito , Gianluca Succurro , Aldo Zagarese .

, Cosenza: Maria , Domenico , Luciano , Giuseppe , Carlo , Pietro , Ferdinando , Gianluca , Aldo . Collegio Calabria Centro , Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Carolina Girasole , Angela Robbe , Sergio Arena , Gianluca Cuda , Fabio Guerriero , Raffaele Mammoliti , Libero Notatarangelo , Luigi Tassone .

, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Carolina , Angela , Sergio , Gianluca , Fabio , Raffaele , Libero , Luigi . Collegio Calabria Sud, Reggio Calabria: Nicola Irto, Luigi Barbera, Domenico Battaglia, Giovanni Nucera, Cosima Pacifici, Nensi Spatari, Andrea Tripodi.

DEMOCRATICI PROGRESSISTI

Calabria Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo: Flora Sculco, Elisabeth Sacco, Michele Mirabello, Domenico Gallelli, Gino Murgi, Daniele Menniti, Tiziana De Nardo, Mario Rizzo.

10 IDEE PER LA CALABRIA

***

CENTRODESTRA, JOLE SANTELLI PRESIDENTE

JOLE SANTELLI PRESIDENTE

Circoscrizione Calabria Nord, Cosenza: Rosaria Succurro, Carlo Cesareo, Pierluigi Caputo, Loredana Pastore, Pasqualina Straface, Franco Sergio, Mauro D’Acri, Jose Maria Caligiuri, Barbara Mele.

Circoscrizione Calabria Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Titina Carolina Caruso, Romano Pasquale Mazza, Luigi Muraca, Tranquillo Paradiso, Vincenzo Pasqua, Vito Pitaro, Gianluca Tassone, Sergio Torromino.

FORZA ITALIA

Circoscrizione Calabria Centro , Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Ernesto Calabretta, Antonio Daffinà , Francesco De Sarro , Rosario Lostumbo , Pietro Matacera , Maria Grazia Pianura , Frank Mario Santacroce , Domenico Tallini .

, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Ernesto Antonio Francesco Rosario Pietro Maria Grazia Frank Mario Domenico Circoscrizione Calabria Sud, Reggio: Giuseppe Pedà, Domenico Giannetta, Giovanni Aruzzolo, Candeloro Imbalzano, Giuseppe Romeo, Giuseppe Raffa, Anna Bellantoni.

FRATELLI D’ITALIA

Collegio Calabria Nord , Cosenza: Enrico De Caro , Giuditta De Santis , Enrico Granata , Pasquale Guaglianone , Antonio Lopez , Gioacchino Lopez , Ernesto Madeo , Luca Morrone , Ernesto Rapani .

, Cosenza: Enrico , Giuditta , Enrico , Pasquale , Antonio , Gioacchino , Ernesto , Luca , Ernesto . Collegio Calabria Centro, Catanzaro, Vibo, Crotone : Rosario Aversa , Raffaele Fimiano , Filippo Pietropaolo , Maurizio Conforto , Bruno Rosi , Fausto De Angelis , Maria Adele Bottaro , Amedeo Nicolazzi .

: Collegio Calabria Sud, Reggio Calabria: Orlando Fazzolari; Marco Cascarano; Domenico Creazzo; Alessandra Maria Polimeno; Raffaele Sainato; Giuseppe Neri; Demetrio Marino.

UDC

Circoscrizione Nord , Cosenza: Giuseppe Graziano , Antono Arci , Emira Ciodaro , Antonio De Luca , Mario Ferraro , Ignazio Iacone , Eugenio Salerno , Rosalino Cerra , Antonio Gerace .

, Cosenza: Giuseppe , Antono , Emira , Antonio , Mario , Ignazio , Eugenio , Rosalino , Antonio . Circoscrizione Centro , Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Mario Magno , Marco Martino , Carmelo Nocera , Carmela Proietto , Saverio Russo , Salvatore Scumaci , Giancarlo Tiani , Tonino Scalzi .

Mario , Marco , Carmelo , Carmela , Saverio , Salvatore , Giancarlo , Tonino . Circoscrizione Sud, Reggio Calabria: Giuseppe Gelardi, Riccardo Occhipinti, Nicola Paris, Carmen Regina Pegna, Sebastiano Primerano, Roberto Giuseppe Vizzari, Pierpaolo Zavettieri.

CASA DELLE LIBERTÀ

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Francesco De Nisi, Alfonso Grillo, Sinibaldo Esposito, Vanessa Taverna, Mariolina Tropea, Luigi Filippelli, Laura Paletta, Vittorio Davoli.

LEGA

Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Francesco De Nisi, Alfonso Grillo, Sinibaldo Esposito, Vanessa Taverna, Mariolina Tropea, Luigi Filippelli, Laura Paletta, Vittorio Davoli.

***

MOVIMENTO 5 STELLE, FRANCESCO AIELLO PRESIDENTE

M5S

Circoscrizione Nord, Cosenza : Francesco Aiello ; Nicholas Rinaldi; Luca delle Cave ; Giovanni Bonacci ; Angela Rizzo ; Francesco Romano ; Tiziana Garofalo ; Francesco Luca levriero ; Gianfranco Tucci

: Francesco ; Nicholas Luca ; Giovanni ; Angela ; Francesco ; Tiziana ; Francesco Luca ; Gianfranco Circoscrizione Sud, Reggio Calabria: Amilcare Mollica; Jacopo Rizzo; Giovanni Barillà; Daniele Caccamo; Natale Bianchi; Antonella Italiano; Pietro Catalano

CALABRIA CIVICA LIBERI DI CAMBIARE

Circoscrizione Centro , Catanzaro, Vibo, Crotone: Luigi Antonio Stranieri ; Giusymanuela Cicciarello ; Giovanni Pizzimenti ; Antonio Maida ; Carmela Squillace ; Francesco Afflitto ; Francesco Valenzise ; Paola Morace .

Luigi Antonio ; Giusymanuela ; Giovanni ; Antonio ; Carmela ; Francesco ; Francesco ; Paola . Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Luigi Antonio Stranieri, Giusymanuela Ciciarello, Giovanni Pizzimenti, Antonio Maida, Carmela Squillace, Francesco Afflitto, Francesco Valenzise, Paola Morace

***

CARLO TANSI PRESIDENTE

TESORO CALABRIA

Circoscrizione Nord, Cosenza: Carlo Tansi , Graziella Colamaria , Alessandro Garritano , Giovanni Martucci , Francesco Morrone , Sandro Pezzi , Peppino Pignataro , Rosa Principe , Patrizio Zicarelli

Cosenza: Carlo , Graziella , Alessandro , Giovanni , Francesco , Sandro , Peppino , Rosa , Patrizio Circoscrizione Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Lista Tesoro Calabria : Claudio Corallo , Giuseppe Gigliotti , Raffaele Grasso , Giusi Militano , Antonio Maria Mirante , Maria Bruna Pelaggi , Nicola Rombolà , Vincenzo Voce

Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, : Claudio , Giuseppe , Raffaele , Giusi , Antonio Maria , Maria Bruna , Nicola , Vincenzo Circoscrizione Sud, Reggio Calabria, Lista Tesoro Calabria: Filippo Surace, Rita De Lorenzo, Giuseppe Gervasi, Ettore Lacopo, Antonio Ruoppolo, Luigi Scaramuzzino, Pietro Sergi

CALABRIA VERDE

Circoscrizione Nord, Cosenza, Lista Calabria Libera: Eugenio Alfano, Loredana Barillaro, Domenico Esaltato, Vittorio Emanuele, Vincenzo D’Acunzo, Nicola Mondelli, Alessandra Reda, Adolfo Antonio Rogano, Michele Zicarelli

CALABRIA PULITA

Circoscrizione Nord, Cosenza, Lista Calabria Pulita: Nicola Baldo, Maria Barone, Nicola Daniele, Rosalina Ferma, Franco Angelo Gencarelli, Giuseppe Nato, Mario Farina, Eugenio Provenzano, Giovanni Turano.

***

IL SISTEMA PROPORZIONALE

Com’è ormai noto si vota il prossimo 26 Gennaio 2020: in quella data sarà utilizzata, e per la seconda volta, la legge elettorale approvata dal consiglio regionale calabrese l’11 Settembre 2014 che prevede il sistema proporzionale con premio di maggioranza.

Il Consiglio regionale è composto da 30 seggi, compreso quello del Presidente della Giunta. L’80% dei seggi (24) è ripartito proporzionalmente in tre circoscrizioni: Cosenza, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, Reggio Calabria.

Per essere ammessi alla ripartizione dei seggi le liste (sia coalizzate che non coalizzate) devono superare lo sbarramento del 4% dei voti a livello regionale, le coalizioni l’8%.

I restanti 6 seggi vengono assegnati alle liste che appoggiano il Presidente eletto, qualora queste non raggiungano il 50% dei seggi (ovvero 15 su 30) nel riparto proporzionale. Se la coalizione raggiunge o supera il 50%, ottiene un premio dimezzato, di 3 seggi.

Qualora la coalizione vincente non raggiunga i 16 seggi (il 55%) perfino dopo l’assegnazione del premio intero, è prevista l’attribuzione di questi seggi aggiuntivi togliendoli da quelli attribuiti alle liste di opposizione.

IL VOTO DEGLI ELETTORI

L’elettore dispone di due voti, uno per il candidato Presidente e uno per una lista provinciale. Qualora l’elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato collegato a quella lista.

Non è prevista la possibilità di esprimere un voto disgiunto. L’elettore può inoltre esprimere una sola preferenza per un candidato della lista prescelta.

LE CIRCOSCRIZIONI

I ventiquattro seggi da eleggere con il proporzionale sulla base di liste circoscrizionali, sono così ripartiti tra le singole circoscrizioni elettorali della Calabria: Circoscrizione elettorale Nord, Cosenza, a cui sono assegnati 9 seggi; Circoscrizione elettorale Centro, Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, 8 seggi; e la Circoscrizione elettorale Sud, Reggio Calabria, 7 seggi.