Vandali in azione a Briatico, dove ignoti hanno decapitato la statua della Madonna del mare. Dopo il fattaccio le teste della Madonna e del bambino sono state abbandonate ai piedi della statua che si trova in una grotta alla fine di una scalinata che conduce alla spiaggia. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri che hanno eseguito alcuni accertamenti tecnici per riuscire a identificare i responsabili del gesto.