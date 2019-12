Altomonte, grande partecipazione all’evento Magico Natale

Grande partecipazione all’evento Magico Natale che si è tenuto ad Altomonte. Questo pomeriggio in quattro ore i ragazzi dello show hanno intrattenuto i più piccoli e hanno avviato un laboratorio in lingua inglese, The true spirit of Christmas. Domenica 29 invece saranno protagoniste le famiglie con la tradizionale tombolata di fine anno.

Gonfiabili, magic show, spettacolo di burattini, truccabimbi, teatro delle ombre e palloncini modellabili hanno animato il pomeriggio di giochi in attesa dell’arrivo dei magici elfi e di Babbo Natale. La manifestazione promossa dal Comune in collaborazione con l’associazione Luigi Cantaro e i volontari della Chiesa M. Immacolata si tenuta a partire dalle ore 15 di oggi, 27 dicembre sino alle ore 19 presso il Palazzetto dello Sport in Contrada Casello.

Per i bambini più grandi il divertimento si è spostato in Via Aldo Moro presso la English School dove, a partire dalle 16, (di oggi venerdì 27 dicembre) sono stati coinvolti dai volontari dell’associazione Global Mind Aps e John Gaspero Lybrary in laboratori di manualità volti alla creazione di lavoretti natalizi.

Domenica 29 dicembre dalle 20 l’appuntamento è invece presso l’oratorio Don Biagio Serio, per la tradizionale tombolata riservata alle famiglie e rallegrata dal buffet curato dalla Parrocchia di San Giacomo Apostolo