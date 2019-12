Atletica, il pluricampione Ayoub Idam entra a far parte della Sakro

Il pluricampione italiano Ayoub Idam è entrato a far parte della squadra di atletica Sakro. Il pluricampione italiano, seguito dal coach Pacenza, è reduce dai recenti titoli Juniores vinti nel 2019 con i colori della Cosenza K42, tra i quali spiccano le medaglie d’oro di campione italiano di Cross a Torino e campione d’Italia di corsa su strada ad Asti.

Le attività della società sportiva sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa dal nuovo presidente Giuseppe Talarico e il vice-presidente Giuseppe Fiorino. Per Ayoub è stato un ritorno a casa in grande stile, perché il giovane talento crotonese di origini magrebine è stato ceduto a Cosenza nel 2015 dall’allora Atletica Runners 2012, oggi trasformata appunto nella Scuola Atletica Krotoniate. In questo nuovo e ambizioso progetto sono confluite le migliori energie nel campo dell’atletismo, oltre ad un grande sostegno da parte di professionisti e del mondo imprenditoriale.

Ospite speciale è stato il preparatore atletico Domenico Borelli, anche lui crotonese doc con un passato importante nel mondo delle società di atletica di Crotone nonché uno dei maestri del coach krotoniate Scipione Pacenza, e che oggi sta esprimendo tutto il suo valore portando i ragazzi dell’Atalanta Calcio verso traguardi straordinari.

Nell’occasione Borelli, facendo i migliori auguri alla Scuola Atletica Krotoniate, ha fatto un’importante disamina sul mondo dell’atletica a Crotone, dando come sempre la sua massima disponibilità e sostegno al movimento, ed ha poi ricevuto dal Presidente Talarico la tessera speciale di socio onorario. Tra i tanti interventi e messaggi pervenuti dal mondo delle istituzioni, ci sono stati i saluti e gli auguri del Commissario prefettizio, del Coni e della Fidal.