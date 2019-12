Santo Stefano di follia nel catanzarese: padre e figlio tentano di uccidere elettricista

Un giorno di festa, quello di ieri, che per poco non è finito in tragedia nel catanzarese. I fatti si sono svolti precisamente a Sant'Andrea sullo Ionio, dove due uomini, rispettivamente padre e figlio, avrebbero tentato di uccidere un elettricista 38enne di Isca sullo Ionio.

Non è chiaro se dietro l’insano gesto avvenuto nel giorno di Santo Stefano ci siano dei rancori o se si è trattato di un banale litigio finito male. Dalle informazioni trapelate, i due, Antonio e Alessandro Varano, si sarebbero scagliati con un’ascia contro il malcapitato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato che hanno tratto in arresto padre e figlio che sono attualmente ristretti nel carcere di Siano.