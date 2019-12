Arrestato 48enne di Mesoraca: deve scontare 8 mesi per evasione

Un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, è stato eseguito dai Carabinieri di Mesoraca a carico di un 48enne del luogo. Lo stesso dovrà scontare un residuo di pena di 8 mesi di reclusione, poiché condannato per un’evasione commessa nell’anno 2008. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare.