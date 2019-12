Ricadi: opere abusive sequestrate sulla spiaggia di Grotticelle

La Guardia Costiera di Vibo Valentia ha individuato e posto sotto sequestro penale, un gruppo di immobili abusivi realizzati sulla spiaggia di Grotticelle nel Comune di Ricadi, in un'area sottoposta al vincolo paesaggistico-ambientale.

L’indagine ha permesso di accertare che le costruzioni realizzate non erano in possesso di alcuno tipo di certificazione dal punto di vista urbanistico o edilizio e carenti di qualsivoglia autorizzazione paesaggistica e ambientale; alcuni immobili presentavano coperture in eternit, in più punti deteriorato e frantumato.

I proprietari sono stati denunciati penalmente alla Procura della Repubblica per aver realizzato nuove opere entro la zona dei trenta metri dal confine con il demanio, per deturpamento di bellezze naturali, per violazione del decreto legislativo n. 42/2004 in materia di tutela dei beni paesaggistici e per la mancata rimozione dell’eternit.