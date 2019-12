Sicurezza: blitz della Polfer in tutta la Calabria

Blitz della Polfer in Calabria che, in 24 ore, hanno controllato 37 scali ferroviari, ispezionando 155 bagagli ed identificato 416 persone.

L'operazione “Stazioni Sicure” ha visto 65 operatori della Polizia Ferroviaria della Calabria impegnati in tutte e cinque le Province in una serie di servizi mirati a migliorare la prevenzione dei crimini ed il controllo della legalità in ambito ferroviario.

Particolare attenzione è stata rivolta anche ai convogli in transito e agli obiettivi sensibili lungo le linee ferroviarie.

L’ormai consueto utilizzo delle nuove tecnologie, quali i metal detector portatili e gli smartphone per la verifica, in tempo reale, dei documenti di identità, ha agevolato le procedure di identificazione consentendo un più rapido controllo e contribuendo al raggiungimento di elevati standard di sicurezza allo scopo anche di rendere ancora più serena la vita di chi viaggia o frequenta il mondo ferroviario.