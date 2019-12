Bimba incastrata col dito in un giocattolo e stufa a fuoco in una casa: interventi dei Vvf

Una vigilia di Natale movimentata per i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che hanno effettuato un soccorso all’interno di un’abitazione dove una bimba si era incastrata con il dito in un giocattolo.

Un delicato intervento andato a buon fine e che fortunatamente ha scongiurato il peggio; mentre ieri sempre la squadra del distaccamento di Soverato è intervenuta in via della Stazione a San Sostene dopo una richiesta di soccorso all’interno di una abitazione a due piani con mansarda.

Ad innescare il rogo una stufetta posta nella stanza dei bambini in prossimità del letto. Tempestivo ed efficace l'intervento del padre di famiglia, che dopo l’allarme alla sala operativa del 115 è entrato in camera attraversando le fiamme per portare in salvo i due figlioletti.

I soccorritori subito giunti sul luogo hanno spento prontamente le fiamme che purtroppo hanno completamente distrutto il primo piano adibito a zona notte, mentre risultano annerite le pareti nei locali mansardati sovrastanti. Tanta paura ma fortunatamente non si registrano danni a persone.