A caccia di uccelli protetti, in due denunciati a Caccuri

Due persone sono state denunciate perché accusate di uccellaggione e maltrattamenti di animali, in concorso. I carabinieri di Caccuri, insieme alle guardie ecozoofile del Wwf, a conclusione di accertamenti finalizzati al rispetto della normativa sulla caccia, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Crotone un 63enne ed un 56enne.

I due sono stati sorpresi, in località Acherentia, mentre tentavano di installare trappole per la cattura di uccelli di specie protetta e, a seguito di una perquisizione del loro mezzo, trovati con 7 gabbie in ferro che contenevano 4 cardellini, un verdone, un verzellino e un fanello. Le gabbie sono state sequestrate e i volatili rimessi in libertà.