Montalto, smaltivano illecitamente rifiuti. Tre denunce

Smaltimento illecito di inerti provenienti dalla demolizione di un appartamento. Queste le accuse mosse a tre persone denunciate dai carabinieri forestale di Montalto.

È successo durante un controllo: i militari hanno trovato in contrada Commicelli di Montalto Uffugo, in un terreno di proprietà della titolare dell’edificio in rifacimento, un deposito abusivo costituito da mattonelle, mattoni, calce e scorie di cemento.

A seguito delle indagini si è scoperta la provenienza dei materiali e che l’area in cui c’erano i rifiuti, era senza i requisiti minimi normativi, in quando la superficie è costituita da suolo nudo.

Da qui il provvedimento di sequestro grazie anche all’accertamento eseguito a carico di un autotrasportatore abusivo “beccato” mentre caricava inerti, successivamente sversati nello stesso terreno. È stato pertanto rilevato l’illecito deposito dei rifiuti, materiale per 40 metri cubi.

Il committente dei lavori è stato inoltre denunciato all’Autorità giudiziaria per falso materiale in atto pubblico da parte di privato, per aver prodotto all’Ufficio tecnico comunale una dichiarazione mendace sull’avvenuto smaltimento delle scorie in cemento e anche sull’esatto quantitativo destinato allo stesso smaltimento.