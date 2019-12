Lettera minatoria al sindaco di Lattarico: “Facci lavorare se ci tieni ai tuoi figli”

Una lettera gialla con all’interno un biglietto minatorio è stata recapitata nella cassetta delle lettere del sindaco di Lattarico, Antonella Blandi. “Se vuoi che i tuoi figli tornano a casa - è scritto - all’asilo nido fai lavorare chi non ha da mangiare la campagna elettorale è finita”.

È stata la stessa prima cittadina a denunciare il fatto alle forze dell’ordine che ha quindi affidato la sua reazione al social network Facebook sul quale ha pubblicato la foto della lettera.

“Fare il Sindaco è anche questo. Chi lo ha fatto ignora le procedure amministrative e soprattutto le regole della Pubblica Amministrazione ed anche la grammatica italiana”, ha affermato Blandi proseguendo il suo post sostenendo che “la cattiveria umana non ha limiti. Penso che a Lattarico certe cose non sono mai accadute perché la violenza non ci appartiene essendo una comunità di persone oneste e perbene che non si sognano di fare certe cose”.

Il sindaco è comunque risoluta, sostenendo di non avere intenzione di “lasciarsi intimidire” e che intenda andare “avanti perché non sono sola ma circondata dall'affetto di un'intera comunità che pochi mesi fa ha voluto ancora che io fossi Sindaco. Certo rimane l'amarezza ed il dispiacere di chi quotidianamente combatte per mandare avanti il proprio Comune anche sacrificando cose molto importanti”.