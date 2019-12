Tragedia nella notte a Polistena, scontro tra due auto. Un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato questa notte sulla statale 682 Jonio-Tirreno. Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate all’altezza dello svincolo per Polistena e, nell’impatto, un uomo ha perso la vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso, i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso della vittima, che è stata estratta dall’auto dagli agenti, e le squadre dei vigili del fuoco che hanno aiutato nelle attività di estrazione e hanno poi messo in sicurezza le vetture coinvolte nell’impatto.