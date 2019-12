Nico Stumpo (Articolo 1): “costruire una proposta convincente con la candidatura di Callipo”

Nico Stumpo

Nico Stumpo, responsabile organizzazione nazionale di Articolo Uno e deputato calabrese di LEU, ritiene che “la ritrovata unità nel campo del centrosinistra calabrese, in vista delle imminenti elezioni regionali” rappresenti “un fatto importante da salutare in modo positivo”.

Stumpo afferma che in questi mesi Articolo Uno, tanto in sede nazionale quanto sul livello territoriale, ha lavorato per contribuire “a ricomporre e superare le divisioni che si erano generate” e oggi ritiene con maggiore convinzione, “che solo un centrosinistra largo e plurale, aperto alla società civile e solidale, possa costituire un argine alla avanzata pericolosa della destra sovranista”.

“Grazie alla generosità del Presidente Mario Oliverio da oggi, intorno alla candidatura di Pippo Callipo, si può e si deve costruire una proposta convincente per il governo della Regione Calabria. Riteniamo che le condizioni per fare bene ci siano tutte ed in tale senso continueremo ad offrire, come sempre fatto, il nostro impegno diretto”.